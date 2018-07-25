Анастасия Потапова: "Кристина Плишкова - топ-игрок, но я дала себе установку играть до конца"

Российская теннисистка Анастасия Потапова выразила надежду, что ей удастся пройти в следующую стадию Moscow River Cup. 17-летняя теннисистка во втором круге обыграла Кристину Плишкову. Ее соперницей по 1/4 финала станет соотечественница Валентина Ивахненко.

- Стараюсь ставить для себя планку намного выше, чем могу. Все, что хочу сказать: это не мой предел, - цитирует "Р-Спорт" Потапову. - То, что это произошло в России, значит для меня многое. Это подбадривает, дает силы.

Это был для меня очень нервозный матч. Соперница очень именитая, топ-игрок. Но я себе дала такую установку: неважно, что происходит, надо играть до конца. Что у меня и получилось.

Я старалась переигрывать соперницу по движению. Я меньше, мне удобнее передвигаться. Ей это делать некомфортно. Старалась играть по скорости, в принципе, это получилось.