Анастасия Потапова: "Это была великолепная неделя". Фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фото с турнира в Ташкенте в своем Инстаграме. В финале она уступила своей соотечественнице Маргарите Гаспарян.

- Это была великолепная неделя. Я пробилась в свой второй финал турнира WTA, - написала спортсменка. - Небольшой перерыв перед ВТБ-Кубком Кремля. Увидимся через пару недель.

Потапова уступила Гаспарян в двух партиях - 2:6, 1:6.

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