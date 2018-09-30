Анастасия Потапова: "Это была великолепная неделя". Фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фото с турнира в Ташкенте в своем Инстаграме. В финале она уступила своей соотечественнице Маргарите Гаспарян.
- Это была великолепная неделя. Я пробилась в свой второй финал турнира WTA, - написала спортсменка. - Небольшой перерыв перед ВТБ-Кубком Кремля. Увидимся через пару недель.
Потапова уступила Гаспарян в двух партиях - 2:6, 1:6.
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Had an amazing week in 🇺🇿.Made my second @wta final🥈❤️ Little #tb to @vtbkremlincup .See you there in a couple of weeks 🤛🏽🚀
Публикация от ANASTASIA POTAPOVA🦋 (@anapotapovaa) 30 Сен 2018 в 3:21 PDT