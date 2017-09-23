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11:34 | Теннис — WTA

Анастасия Павлюченкова: "Я не ожидала, что начну матч с Кербер так хорошо"


Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась довольна победой над немкой Ангелик Кербер (6:0, 6:7 (4:7), 6:4) в полуфинале турнира в Токио. В финале Павлюченкова встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

– Это было драматично, – цитирует официальный сайт WTA Павлюченкову. – Я не ожидала, что начну так хорошо. Мне удался хороший теннис. Некоторые моменты были не так хороши, но нужно отдать должное Ангелик. Она великий боец, с ней никогда не бывает просто. Она провела отличный матч, но я счастлива, что вышла в финал.

В третьем сете, признаюсь, уже думала о бронировании билетов в Ухань на следующий турнир. Но я всегда сражаюсь до последнего. На этом турнире каждый раунд был тяжелым. Надеюсь, что мне хватит энергии на финал.

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Материалы других СМИ
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