Анастасия Павлюченкова: "Я, наконец, довольна своей игрой"

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс в четвертьфинале турнира в Страсбурге заявила, что, наконец, довольна теннисом, который показывает на корте. Спортсменка отметила, что в полуфинале о главном трофее первенства думается все больше.

– Эта неделя отлично проходит не только потому, что я вышла в полуфинал, но и благодаря той игре, которую я демонстрирую, – цитирует официальный сайт WTA Павлюченкову. – Я, наконец, довольна своей игрой. Полагаю – тренер со мной согласен. Когда выходишь в полуфинал, то уже больше думаешь о трофее, потому что цель стала ближе. Но я стараюсь слишком не увлекаться, чтобы продолжать демонстрировать хороший теннис. Ведь это важнее, чем результаты и трофеи.

В полуфинале турнира Павлюченкова встретится с австралийкой Эшли Барти​.