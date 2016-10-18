Анастасия Павлюченкова: "Встану ли я вообще завтра или нет?"

Россиянка Анастасия Павлюченкова призналась, что победа над Катержиной Синяковой в первом круге "Кубка Кремля" далась ей очень тяжело. Ее следующей соперницей станет сербка Елена Янкович.

- Это же был только первый день! Завтра посмотрим, - цитирует "Р-Спорт" Павлюченкову. - Я вообще думаю, встану ли я завтра или нет? Конечно, встану, только как это будет выглядеть? Поэтому подождите. На самом деле это просто последний турнир в сезоне, и я все, что у меня есть, выкладываю на корте. Немного тяжело из-за того, что из Линца достаточно поздно прилетела. Только вчера первый день играла на этих кортах, сегодня, во второй день, уже провела матчи. Поэтому в начале, хоть я и вела, все равно дискомфорт присутствовал – какой-то странный отскок, я была недовольна своей игрой, хоть и вела в первых сетах.

С Янкович однозначно легко не будет, особенно на этих кортах – они с достаточно своеобразным отскоком, здесь забить не так легко. Мне кажется, матч будет немного похож на сегодняшний в плане долгих розыгрышей. Надеюсь, что я завтра восстановлюсь.