Анастасия Павлюченкова: "Возможно, мне повезло в финале с Кербер"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в финале турнира в Монтеррее над Ангелик Кербер (6:4, 2:6, 6:1) поблагодарила своего тренера, соперницу, организаторов, спонсоров и зрителей. Для спортсменки этот титул стал девятым в карьере и первым с октября 2015 года.

- Хочу сказать спасибо моему тренеру за поддержку, - приводит пресс-служба WTA слова Павлюченковой. - Не только на этом турнире, но и за все время нашей работы. Саймон, спасибо тебе. Хочу поблагодарить Кербер за хороший матч. Возможно, мне сегодня повезло, но у тебя впереди много успехов. Большое спасибо организаторам турнира, всем спонсорам, а также зрителям, которые поддерживали нас на трибунах. Сейчас я счастлива, меня переполняют эмоции.