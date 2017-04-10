Анастасия Павлюченкова: "Во втором сете подумала: "Вот и все, у меня уже нет сил"

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы над немкой Ангелик Кербер (6:4, 2:6, 6:1) в финале турнира в Монтеррее пожаловалась на тяжелые условия. По словам спортсменки, во втором сете у нее закончились силы.

– Я в шоке и пока не осознаю, что выиграла свой четвертый титул в Монтеррее, – цитирует Павлюченкову официальный сайт WTA. – У некоторых игроков бывает всего четыре титула, а у меня все четыре – здесь. Это особенное для меня место. Здесь я выиграла своей первый титул. Очень рада очередной победе, ведь трофей есть трофей.

Играть в финале с первой ракеткой мира – особенное событие, потому что все хотят испытать себя с номером один. Ведь не так часто выпадает такая возможность. Поэтому обыграть ее, да еще и в Монтеррее – что-то невероятное.

Если говорить про игру, то во втором сете мне не хватало энергии. Во-первых, было очень жарко, условия были непростые. Соперник заставлял бороться за каждое очко. Уже в первом сете я отдала много сил. Первые три гейма второго сета были очень долгими. Я подумала: "Вот и все, у меня уже нет сил".

Однако я все равно старалась играть как можно лучше и выкладываться. Нужно было где-то найти энергию. Очень рада, что мне это удалось.

Я люблю иногда пожаловаться. Иногда начинаю жалеть себя - мол, здесь жарко и мне тяжело. Однако в этот раз я не выдумываю. Условия здесь были тяжелые. Это особенно чувствуешь, когда приезжаешь с других турниров.

Еще пару дней буду наслаждаться этой победой. Однако в теннисе долго не порадуешься – уже через пару недель начинается новый турнир. Впереди Кубок федерации, где можно сыграть за свою страну. Надеюсь сохранить свою форму на весь сезон. Хочу прибавить и к следующим турнирам быть еще лучше.