Анастасия Павлюченкова: "В матче с Макаровой чувствовала себя намного лучше"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отметила, что во втором сете матча второго круга турнира в Марокко против Екатерины Макаровой (6:2, 7:5) играла пассивно. По ее словам, сказалось то, что была большая разница в счете.

- Такое часто происходит, когда спортсменки, глядя на счет, понимают, что им нечего терять, - приводит пресс-служба WTA слова Павлюченковой. - Тогда они играют изо всех сил. А я начала играть не так активно, но успела вовремя вернуться в игру. Это был мой второй матч на грунте, и я чувствовала себя намного лучше.