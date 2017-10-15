Анастасия Павлюченкова: "В финале с Гавриловой отдала все силы, но надеюсь хорошо выступить на "ВТБ Кубке Кремля"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы на турнире WTA в Гонкоге отметила, что отдала все силы в финальном матче с Дарьей Гавриловой (5:7, 6:3, 7:6). По словам россиянки, она рассчитывает хорошо выступить на "ВТБ Кубке Кремля", который стартует в понедельник.

- Завтра я вылетаю в Москву. Надеюсь, что смогу восстановиться к "ВТБ Кубку Кремля" и подготовиться к матчу, который состоится во вторник, - приводит пресс-служба WTA слова Павлюченковой. - Рассчитываю на положительный результат на домашнем турнире.

Сейчас я сильно устала, но невероятно счастлива. Матч с Гавриловой был очень тяжелым. Было непросто психологически, потому что утром мы не были уверены, что игра состоится. Но это был последний день турнира, и я отдала все силы.

Отметим, в первом круге московского турнира Павлюченкова встретится с Дарье Касаткиной. Матч состоится 17 октября.