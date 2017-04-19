Анастасия Павлюченкова: "Шарапову поздравили еще три дня назад"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что запуталась в ситуации с днем рождения соотечественницы Марии Шараповой, которой 19 апреля исполнилось 30 лет.

– Я, если честно, запуталась, – сказала Павлюченкова в ответ на вопрос о том, поздравили ли Шарапову в сборной России, которая готовится к матчу Кубка федерации с Бельгией. – Она в социальных сетях еще три дня назад выкладывала фотографии со своего празднования. Мы три дня назад ее в соцсетях и поздравили. А потом, смотрю, пишут, что день рождения у нее вроде бы сегодня. Так что: "Маша, мы тебя от имени всей команды поздравляем с днем рождения!" (Мария НИКУЛАШКИНА)