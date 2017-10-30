Анастасия Павлюченкова - Хингис: "Буду скучать по тебе, Мартина!"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем Твиттере обратилась к швейцарке Мартине Хингис, которая завершила карьеру. Напомним, что в 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте. Под ее руководством Павлюченкова выиграла два турнира WTA.
– Буду скучать по тебе, Мартина! – написала в Твиттере Павлюченкова. – Поздравляю с такой карьерой! Ты стала моим вдохновением, еще будучи ребенком. Для меня было большой честью работать с тобой в команде. Спасибо! Лучшее еще впереди.
I will miss you on tour ,Martina! Congrats on your career!You were an inspiration since i was a little girl!And honored of having you in my team,Thank you! 💃🏼🌸🤗The best is yet to come..@mhingis pic.twitter.com/I9baBip9Ac– A. Pavlyuchenkova (@NastiaPav) 30 октября 2017 г.
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