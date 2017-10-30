Анастасия Павлюченкова - Хингис: "Буду скучать по тебе, Мартина!"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем Твиттере обратилась к швейцарке Мартине Хингис, которая завершила карьеру. Напомним, что в 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте. Под ее руководством Павлюченкова выиграла два турнира WTA.

– Буду скучать по тебе, Мартина! – написала в Твиттере Павлюченкова. – Поздравляю с такой карьерой! Ты стала моим вдохновением, еще будучи ребенком. Для меня было большой честью работать с тобой в команде. Спасибо! Лучшее еще впереди.