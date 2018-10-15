Анастасия Павлюченкова: "Халеп? Я никого не боюсь!"

Россиянка Анастасия Павлюченкова дала понять, что не боится матча с первой ракеткой мира Симоной Халеп во втором круге "ВТБ Кубка Кремля".

- Насколько тяжело дался вам сегодняшний матч против Айлы Томлянович? Как вы ощущали себя на корте?

- Дома всегда немного волнительно играть, а первый матч на турнире - всегда складывается непросто. Кроме того, моя соперница была сейчас в неплохой форме, это был достаточно ровный поединок. Я рада, что я хорошо отыграла все важные мячи в обоих сетах. Я довольна своим матчем.

- Следующая встреча тоже обещает быть непростой – с Симоной Халеп. Что можете сказать о сопернице и не боитесь ли вы ее?

- Если честно, я никого не боюсь. Дело даже не в страхе. Да, Симона первая в рейтинге сейчас, об этом много говорят. Но я хочу взять реванш. Мне всегда с ней непросто играть, неважно какой у нее рейтинг. Буду бороться, надеюсь показать хорошую игру.

- Как в целом складывается ваш сезон, у вас и титул был, и провалы?

- Сезон сложный был. Всегда приятно выигрывать турниры. В прошлом году было тяжело, поздно закончила сезон. Было мало времени на отдых, не успела восстановить плечо. Поэтому весь этот год пошел наперекосяк. Уже в начале года была усталость. Не лучший мой сезон, к сожалению. Поэтому пытаюсь сосредоточить свои силы на концовке, чтобы достойно, как можно лучше, закончить сезон. Да, усталость накопилась, сезон выдался непростым, но что есть, то есть.