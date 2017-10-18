Анастасия Павлюченкова: "Финал в Гонконге отнял много сил, но я решила сыграть в Москве"

Россиянка Анастасия Павлюченкова после поражения от Дарьи Касаткиной в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" отметила, что ей было тяжело адаптироваться к покрытию, мячам и залу. Она также добавила, что финал турнира WTA в Гонконге отнял у нее много сил.

Напомним, Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге, который завершился 15 октября. Через день она вышла на корт в Москве.

- Было ощущение, что не хватило одного дня на восстановление. Вообще были сомнения: играть или нет, но так как я играю в Москве, дома, у меня нет травм – я решила попробовать и сделать все, что в моих силах, – приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Павлюченковой. – Но дело не в восстановлении, мне было просто тяжело адаптироваться: и мячи абсолютно другие, и покрытие, и зал, и погода. Было обидно: я 6:5 подавала на сет – и, может быть, хотя бы сет можно было выиграть.

Финал в Гонконге отнял много сил, мы не собирались играть вообще. Говорили, что матч отменят, нас не выпускали на корт, был тайфун в восемь баллов. И в последний момент – я уже села поесть – мне сказали, что надо идти на корт.

Итог сезону? В прошлом году я закончила 28-й, сейчас – 14-я. Наверное, это одно и то же… Сезон был неплохой. Я немного смазала середину сезона, Roland Garros, Уимблдон провела неудачно. Всегда хочется играть лучше, но нужно больше работать, тренироваться.