Анастасия Павлюченкова: "Если выиграю St. Petersburg Trophy, подарю журналисту напульсник"

В первом круге St. Petersburg Trophy Анастасия Павлюченкова сыграет с Екатериной Макаровой. На пресс-конференции после жеребьевки российская теннисистка рассказала о проблемах с акклиматизацией и поделилась впечатлениями от матчей в паре с Кареном Хачановым на Кубке Хопмана.

– Как оцените результаты жеребьевки St. Petersburg Ladies Trophy? Уже в первом круге вам предстоит матч против Екатерины Макаровой.

– Состав в Петербурге всегда тяжелый, особенный. Сюда приезжают все хорошие игроки. Невозможно получить легкую сетку. Знаю, что любой круг будет непростым. Но сейчас в принципе нельзя ориентироваться на фамилии. Нужно выходит и бороться в каждом матче даже с девушками из квалификации, даже с "лаки лузерами" справиться непросто.

– Вы довольно рано покинули Австралию, уже успели акклиматизироваться в Петербурге. Это важный фактор?

– Мне кажется, что я еще молодая, но 3-4 года назад я переносила все перелеты легче. А сейчас почти неделю провела в Петербурге и только сегодня почувствовала себя лучше. Наверное, старею...

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– Если выиграете турнир, что подарите журналисту, который вытащил вам Макарову в соперницы по матчу первого круга?

– Могу подарить свой напульсник после матча (смеется).

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– Как отнеслись к тому, что Петербург не получил право проводить Итоговый турнир WTA?

– Конечно, мы болели за Россию, за Питер. В плане графика Азия никак не подходит. После Кубка Кремля удобнее было бы еще раз сыграть в России. Лететь в Азию далеко, снова придется акклиматизироваться...

– Поделитесь впечатлениями от участие в Кубке Хопмана вместе с Кареном Хачановым?

– Мне очень понравилось! Отличный турнир, отличная атмосфера. Хороша сама идея играть одиночки, а потом микст. У нас неплохо получалось с Кареном, но если ты постоянно играешь в одиночном разряде и в паре, то до микста уже как-то не доходит. (Сергей ЯРЕМЕНКО)