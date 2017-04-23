Анастасия Мыскина: "Девочки сделали все, что могли"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина после поражения от Бельгии в матче плей-офф Кубка федерации за место в Мировой группе (2:3) похвалила своих игроков за самоотдачу. По ее словам, теннисистки сделали все, что смогли.

- Я всегда благодарю свою команду, которая выкладывается в каждом поединке, независимо от результата, - заявила Мыскина. - У нас никогда не было никаких упреков. А уж о сегодняшнем дне и говорить нечего! Потому что девочки старались и сделали все, что могли. Каковы наши перспективы в следующем году? Давайте дождемся изменений в правилах, посмотрим, сколько команд будет в Мировой группе, где будем мы и что должны будем сделать мы, чтобы вернуться в элиту.