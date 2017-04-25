Ализе Корне: "Надеюсь, Шараповой не дадут wild card на Roland Garros"

Француженка Ализе Корне надеется, что россиянка Мария Шарапова не получит wild card на Roland Garros-2017. Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля – первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт. В этот день она выступит на турнире в Штутгарте, так как получила от организаторов wild card.

– Мне кажется постыдным, что WTA продвигает игрока, допинг-тест которого дал положительный результат, – цитирует L'Equipe Корне. – Это нормально, что люди говорят о ней, она – великий чемпион, но несправедливо способствовать ее возвращению сразу на такой уровень.

Надеюсь, что президент Федерации тенниса Франции твердо придерживается того, что он изначально сказал, и не предоставит Шараповой wild card на Roland Garros. Теннисист, у которого был положительный результат, должен начинать все с нуля, как и все остальные, и завоевать свое место. Не стоит выкатывать красную дорожку перед ней. К сожалению, теннис остается бизнесом, но с моральной точки зрения это плохо.