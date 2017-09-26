Ализе Корне: "Еще на разминке заметила, что у Кузнецовой проблемы с запястьем"

Француженка Ализе Корне призналась, что заметила слабое место у россиянки Светланы Кузнецовой, которую обыграла во втором круге турнира в Ухани. Корне взяла верх со счетом 6:3, 6:3.

– Это был немного странный матч, поскольку я видела, что Кузнецова играет с дискомфортом в левом запястье, – цитирует AFP Корне. – Она старалась избегать игры с нагрузкой на него. В остальном же играла очень хорошо. Я старалась быть агрессивной, провела хороший матч. Но всегда непросто играть против опытного соперника, который хоть имеет слабость, но тщательно ее прикрывает. Я видела во время разминки, что с запястьем у нее что-то не так. Подумала, что оно, возможно, болит. Сама игра это подтвердила. Но нужно было сохранять бдительность. Существовал риск срыва тактики, что чуть не случилось во втором сете. Когда давала слабину, она атаковала. Мне хотелось играть вариативнее, чтобы нагружать ее.