Алиса Клейбанова: "Завершать сезон не планирую, нужно максимально повысить свой рейтинг до конца года"

Российская теннисистка Алиса Клейбанова в интервью "СЭ" рассказала, что у нее сейчас нет постоянного тренера. Она также добавила, что пока не собирается завершать сезон.

Напомним, 28-летняя Клейбанова победила рак, в 2011 году она прошла курс лечения от лимфомы. В 2014-м году она получила серьезную травму колена. Вчера россиянка проиграла Кайе Канепи из Эстонии в финале квалификации "ВТБ Кубка Кремля" и не вышла в основную сетку турнира.

– Были ситуации, когда казалось, что вы тратите силы впустую?

– Были, а что делать? Избежать такого очень сложно, – сказала Клейбанова. – Надо было искать более компетентных специалистов. На это ушло много времени.

– Где вы сейчас тренируетесь?

– В Америке, в теннисной академии в Делрэй-Бич. С Джулианом Веспаном мы вместе провели 11 лет, но сейчас не сотрудничаем, он работает в Китае. В Москву я приехала одна, тренера на постоянной основе у меня пока нет, но планирую его искать. Когда я только вернулась, главное было – понять, готова ли я соревноваться, как чувствую физически. И не хотелось никого напрасно дергать. Но я с августа сыграла уже достаточно долгую серию турниров, все идет по плану. Теперь буду целенаправленно строить график соревнований.

– Какие планы на ближайшие месяцы?

– Учитывая, что сезон я начала только в августе, завершать его пока не планирую. Буду пытаться выступать на более крупных турнирах, куда смогу попадать по рейтингу. Заявилась на несколько турниров в Азии, но там списки участников еще не вышли. Буду решать, полечу туда или нет. Все будет зависеть от количества игр – здоровье сейчас на первом месте. Сложно строить долгосрочные планы, потому что ситуация меняется каждую неделю. На турнирах, на которые попадаю, буду стараться использовать все шансы. Нужно максимально повысить свой рейтинг до конца года, чтобы в следующем сезоне попадать в квалификацию "Больших шлемов" и более крупных соревнований.

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