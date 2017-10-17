Алиса Клейбанова: "После того, через что я прошла, не хочется поворачивать назад"

Российская теннисистка Алиса Клейбанова в интервью "СЭ" рассказала, что ей было очень сложно психологически справиться с травмами. Она добавила, что готова выступать еще несколько лет и постарается добиться максимальных результатов.

Напомним, 28-летняя Клейбанова победила рак, в 2011 году она прошла курс лечения от лимфомы. После Уимблдона-2014 ее вывело из строя серьезное повреждение колена. Вчера она проиграла в финале квалификации "ВТБ Кубка Кремля" и не вышла в основную сетку турнира.

– У вас очень нетривиальная биография. Каково чувствовать себя героиней остросюжетного романа?

– Непросто, конечно. Ты вроде бы все делаешь правильно, работаешь, но попадаешь в ситуации, на развитие которых никак не можешь повлиять, – сказала Клейбанова. – Когда играешь в теннис и травмируешься на корте, это спорт. Но у меня большая часть болезней и травм не связаны с теннисом. Это, конечно, обидно – годы идут, столько желания играть. Кажется, ты каждый день тренируешься, проходишь реабилитацию и постоянно в теннисе, но нет возможности выйти на корт. А остальные делают то же самое, но играют. Психологически очень сложно. Хочется вернуться, но тяжело, когда такие большие перерывы.

– Многие наверняка думают: почему вы еще здесь? Что удержало вас от завершения карьеры?

– Одно дело целенаправленно готовиться к какому-то соревнованию. Понятно, что эта тяжелая работа будет в удовольствие. А когда ты проходишь через совершенно сумасшедшие нагрузки, и не видишь света в конце тоннеля... Я не понимала, буду ли в ближайшее время играть в теннис. Но у меня всегда была цель. Вне зависимости от травм. Я знала, что еще могу вернуться, и решила идти до конца. Если бы было ясно, что ничего не получается, то, конечно, приняла бы это решение. Но мне попадались хорошие врачи, мои травмы в конце концов вылечили, и я готова бороться дальше. Пока не вижу, почему не могу продолжать играть. Пока я молодая, крепкая, и очень надеюсь, что еще несколько лет удастся поиграть, добиться максимальных результатов. После того, через что я прошла, не хочется поворачивать назад. В этой ситуации дорога только одна.

– Хотите компенсировать пропущенные годы?

– Я не задумывалась над тем, сколько пропустила. Все равно теннис меняется, как и обстоятельства. Два раза в одну реку не войдешь. Но сейчас все больше возрастных игроков, и это дает мне надежду, что у меня впереди еще годы тенниса. Конечно, нужно следить за здоровьем, но у меня нет никаких хронических травм. Все, что было, я залечила. Но, конечно, столько времени потратила, что хочется поиграть. Чувствую в себе многое, что хотелось бы реализовать на корте. (Антон БАБОШИН)

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