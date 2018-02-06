Алексей Селиваненко: "WTA понравилась концепция проведения летнего турнира в Москве"

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, что идея провести турнир Moscow River Cup перевесила желание Женской теннисной ассоциации расчистить календарь.

– Сам факт проведения третьего турнира WTA в Москве и третий в России – это вообще здорово. Ни один другой город мира не проводит два турнира WTA. Вообще, Женская теннисная ассоциация имела полное право выкупить эту неделю сама и, например, расчистить календарь. Но концепция и место проведения этого турнира в итоге перевесили. Значит, наш авторитет высок. За что, конечно, спасибо нашим теннисисткам, – сказал Селиваненко на состоявшейся во вторник в Москве пресс-конференции. (Мария НИКУЛАШКИНА)