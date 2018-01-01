Александрова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне обыграла Стефани Фегеле из Швейцарии - 6:2, 6:3. Матч продлился 1 час 5 минут. Во втором круге россиянка встретится с румынкой Ириной Бегу.
Еще одна россиянка Анна Блинкова уступила китаянке Чжан Шуай. Игра продлилась 1 час 27 минут и завершилась в двух сетах - 6:3, 6:4.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Фегеле (Швейцария, Q) - 6:2, 6:3
Чжан Шуай (Китай, 3) - БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:3, 6:4
Материалы других СМИ