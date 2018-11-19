Александрова - вторая в чемпионской гонке WTA

Россиянка Екатерина Александрова расположилась на второй строчке в чемпионской гонке WTA. Ее соотечественница Евгения Родина занимает седьмое место. Лидирует представительница Таиланда Луксика Кумкхум.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 19 ноября

1 (33*). Луксика Кумкхум (Таиланд) – 185

2 (1). Екатерина Александрова (Россия) – 160

3 (9999). Пэн Шуай (Китай) – 160

4 (2). Ивана Йорович (Сербия) – 155

5 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) – 130

6 (77). Лорен Дэвис (США) – 111

7 (4). Евгения Родина (Родина) – 95

8 (9999). Сабина Лисицки (Германия) – 95

9 (5). Чжэн Сайсай (Китай) – 85

10 (7). Николь Гиббз (США) – 85...

15 (9999). Софья Жук (Россия) – 58...

17 (10). Вера Звонарева (Россия) – 57

18 (9999). Виталия Дьяченко (Россия) – 57

21 (11). Маргарита Гаспарян (Россия) – 57

28 (14). Валентина Ивахненко (Россия) – 50...

31 (50). Валерия Савиных (Россия) – 48...

37 (47). Полина Монова (Россия) – 36...

50 (28). Анна Блинкова (Россия) – 29...

65 (44). Ольга Дорошина (Россия) – 23...

76 (50). Екатерина Яшина (Россия) – 19...

76 (69). Анна Моргина (Россия) – 19

* – ​положение в предыдущем рейтинге