Александрова - вторая в чемпионской гонке WTA

Россиянка Екатерина Александрова расположилась на второй строчке в чемпионской гонке WTA. Ее соотечественница Евгения Родина занимает седьмое место. Лидирует представительница Таиланда Луксика Кумкхум.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 19 ноября
1 (33*). Луксика Кумкхум (Таиланд) – 185
2 (1). Екатерина Александрова (Россия) – 160
3 (9999). Пэн Шуай (Китай) – 160
4 (2). Ивана Йорович (Сербия) – 155
5 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) – 130
6 (77). Лорен Дэвис (США) – 111
7 (4). Евгения Родина (Родина) – 95
8 (9999). Сабина Лисицки (Германия) – 95
9 (5). Чжэн Сайсай (Китай) – 85
10 (7). Николь Гиббз (США) – 85...
15 (9999). Софья Жук (Россия) – 58...
17 (10). Вера Звонарева (Россия) – 57
18 (9999). Виталия Дьяченко (Россия) – 57
21 (11). Маргарита Гаспарян (Россия) – 57
28 (14). Валентина Ивахненко (Россия) – 50...
31 (50). Валерия Савиных (Россия) – 48...
37 (47). Полина Монова (Россия) – 36...
50 (28). Анна Блинкова (Россия) – 29...
65 (44). Ольга Дорошина (Россия) – 23...
76 (50). Екатерина Яшина (Россия) – 19...
76 (69). Анна Моргина (Россия) – 19
* – положение в предыдущем рейтинге