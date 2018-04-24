Александрова проиграла Возняцки в первом круге турнира в Стамбуле

Датская теннисистка Каролин Возняцки в первом круге турнира WTA в Стамбуле обыграла россиянку Екатерину Александрову - 6:2, 6:2.
Также в следующий раунд вышли Мария Саккари (Греция), Полона Херцог (Словения), Донна Векич (Хорватия).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:2, 6:2
Мария Саккари (Греция) - Чагла Буюкакчай (Турция, WC) - 7:5, 6:2
Полона Херцог (Словения) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:2, 7:5
Донна Векич (Хорватия) - Агнешка Радванска (Польша, 3) - 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока
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егоровпидарас
За Арсеналий с децтва!)) Читалось.)) 20:29---------------ЧМОка, привкус желудей в твоём рту вместо привкуса золотых медалей стал сильнее после "Ахмата"?
20:36
ladafan
шпартак шампиньон!!!
20:32
За Арсеналий с децтва!))
Читалось.))
20:29