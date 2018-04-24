20:25 | Теннис — WTA

Александрова проиграла Возняцки в первом круге турнира в Стамбуле

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Датская теннисистка Каролин Возняцки в первом круге турнира WTA в Стамбуле обыграла россиянку Екатерину Александрову - 6:2, 6:2.

Также в следующий раунд вышли Мария Саккари (Греция), Полона Херцог (Словения), Донна Векич (Хорватия).

Стамбул (Турция) 

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:2, 6:2

Мария Саккари (Греция) - Чагла Буюкакчай (Турция, WC) - 7:5, 6:2

Полона Херцог (Словения) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:2, 7:5

Донна Векич (Хорватия) - Агнешка Радванска (Польша, 3) - 6:1, 2:0 отказ 2-го игрока

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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егоровпидарас

За Арсеналий с децтва!)) Читалось.)) 20:29---------------ЧМОка, привкус желудей в твоём рту вместо привкуса золотых медалей стал сильнее после "Ахмата"?

20:36

ladafan

шпартак шампиньон!!!

20:32

За Арсеналий с децтва!))

Читалось.))

20:29

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