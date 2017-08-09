04:58 | ТЕННИС — WTA

Александрова проиграла Возняцки на турнире в Тороно

Датчанка Каролин Возняцки во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла россиянку Екатерину Александрову6:3, 6:0. Матч длился 1 час 3 минуты. В следуюшем раунде Возняцки встретится с победительницей пары Агнешка Радванска (Польша) - Тимеа Бабош (Венгрия).

Также в третий круг вышла чешка Барбора Стрыцова. Она обыграла Дарью Гаврилову из Австралии - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Торонто (Канада) 

Турнир WTA Rogers Cup 

Призовой фонд 2 434 389 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Возняцки (Дания, 6) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:3, 6:0

Стрыцова (Чехия) - Гаврилова (Австралия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2017/11/6/

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