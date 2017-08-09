Александрова проиграла Возняцки на турнире в Тороно

Датчанка Каролин Возняцки во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла россиянку Екатерину Александрову - 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 3 минуты. В следуюшем раунде Возняцки встретится с победительницей пары Агнешка Радванска (Польша) - Тимеа Бабош (Венгрия).
Также в третий круг вышла чешка Барбора Стрыцова. Она обыграла Дарью Гаврилову из Австралии - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 6) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:3, 6:0
Стрыцова (Чехия) - Гаврилова (Австралия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3