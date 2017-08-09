Александрова проиграла Возняцки на турнире в Тороно

Датчанка Каролин Возняцки во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла россиянку Екатерину Александрову - 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 3 минуты. В следуюшем раунде Возняцки встретится с победительницей пары Агнешка Радванска (Польша) - Тимеа Бабош (Венгрия).

Также в третий круг вышла чешка Барбора Стрыцова. Она обыграла Дарью Гаврилову из Австралии - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 6) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:3, 6:0

Стрыцова (Чехия) - Гаврилова (Австралия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3