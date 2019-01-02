Александрова проиграла во втором круге турнира в Шэньчжене, Соболенко сыграет с Шараповой

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжене (Китай). В матче второго круга она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко - 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Таким образом, Соболенко на стадии четверьфинала встретится с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Шэньчжэнь (Китай)



Турнир WTA Shenzhen Open



Призовой фонд 626 750 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Екатерина Александрова (Россия) - 6:3, 6:3

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