Александрова проиграла во втором круге турнира в Шэньчжене, Соболенко сыграет с Шараповой

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжене (Китай). В матче второго круга она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко - 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Таким образом, Соболенко на стадии четверьфинала встретится с российской теннисисткой Марией Шараповой.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Екатерина Александрова (Россия) - 6:3, 6:3
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