11:54 | Теннис — WTA

Александрова проиграла во втором круге турнира в Шэньчжене, Соболенко сыграет с Шараповой

Обсудить
4

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжене (Китай). В матче второго круга она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко - 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Таким образом, Соболенко на стадии четверьфинала встретится с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - Екатерина Александрова (Россия) - 6:3, 6:3

Все о теннисе – здесь.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2019/

Обсудить
4
Загрузка...
Материалы других СМИ