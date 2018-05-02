Александрова проиграла Синяковой на турнире в Праге

Россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 4:6, 6:3, 3:6 во втором круге турнира в Праге.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия, 8) – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:4, 3:6, 6:3

Чжан Шуай (Китай, 6) – Елена Русе (Румыния, Q) – 6:4, 6:4

Камила Джорджи (Италия) – Тамара Корпач (Германия, LL) – 6:4, 6:2

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 7) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:0, 7:6