Александрова проиграла Синяковой на турнире в Праге

Россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 4:6, 6:3, 3:6 во втором круге турнира в Праге.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия, 8) – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:4, 3:6, 6:3
Чжан Шуай (Китай, 6) – Елена Русе (Румыния, Q) – 6:4, 6:4
Камила Джорджи (Италия) – Тамара Корпач (Германия, LL) – 6:4, 6:2
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 7) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:0, 7:6
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