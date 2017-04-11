Александрова проиграла Эррани на турнире в Боготе

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение в первом круге турнира в Боготе. Российская теннисистка в двух сетах уступила итальянке Саре Эррани.

В других сегодняшних встречах Далила Якупович одолела Ирину Фалькони, а Магда Линетт выиграла у Нади Подорошки.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эррани (Италия) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 7) - 6:2, 6:4

Якупович (Словения) - Фалькони (США) - 6:2, 6:4

Линетт (Польша, 5) - Подорошка (Аргентина, Q) - 6:1, 6:3