Александрова проиграла Эррани на турнире в Боготе

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение в первом круге турнира в Боготе. Российская теннисистка в двух сетах уступила итальянке Саре Эррани.
В других сегодняшних встречах Далила Якупович одолела Ирину Фалькони, а Магда Линетт выиграла у Нади Подорошки.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Claro Open Colsanitas
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эррани (Италия) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 7) - 6:2, 6:4
Якупович (Словения) - Фалькони (США) - 6:2, 6:4
Линетт (Польша, 5) - Подорошка (Аргентина, Q) - 6:1, 6:3