Александрова поднялась на 88-е место в чемпионской гонке WTA, Шарапова упала на одну позицию

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA, в котором румынка Симона Халеп осталась лидером. Изменений в первой десятке не произошло.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. Екатерина Александрова поднялась сразу на 29 строчек: со 117-й на 88-ю, Анастасия Павлюченкова - с 50-й на 46-ю. Мария Шарапова опустилась с 28-го на 29-е место, Екатерина Макарова - с 57-го на 58-е, Евгения Родина - с 83-го на 85-е, Анастасия Потапова - с 88-го на 90-е, Анна Блинкова - с 93-го на 96-е.

Чемпионская гонка WTA от 15 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5375.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5086.

4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4740.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4255.

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 3943.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 3850.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 3840.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3145.

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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 2900...

29 (28). Мария Шарапова (Россия) – 1602…

46 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1090…

58 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972…



85 (83). Евгения Родина (Россия) – 699...

88 (117). Екатерина Александрова (Россия) – 672...

90 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 655...

96 (93). Анна Блинкова (Россия) – 624.