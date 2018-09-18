Александрова победила Юханну Ларссон в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова выиграла у Юханны Ларссон в первом круге турнира в Сеуле. Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и испанкой Ларой Арруабарреной.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:2

Присцилла Хон (Австралия, Q) - Чан Со Чон (Корея, WC) - 3:6, 6:2, 6:2

Мэнди Минелла (Люксембург) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 4) - 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока

Си Сувэй (Тайвань, 6) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария, Q) - 2:6, 6:1, 7:6(7:0)

Айла Томлянович (Австралия) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) - 3:6, 7:5, 7:5

Агнешка Радванска (Польша) - Бетани Маттек-Сэндз (США) - 6:4, 7:5