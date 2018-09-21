Александрова обыграла Остапенко во втором раунде турнира в Сеуле

Российская теннисиста Екатерина Александрова во втором раунде обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:2), которая была первой сеянной на турнире WTA в Сеуле (Корея). Матч продолжался один час и 12 минут.
В 1/4 финала россиянка сыграет с Си Сувэй (Тайвань).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 1) - 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ