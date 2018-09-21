Александрова обыграла Остапенко во втором раунде турнира в Сеуле

Российская теннисиста Екатерина Александрова во втором раунде обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:2), которая была первой сеянной на турнире WTA в Сеуле (Корея). Матч продолжался один час и 12 минут.

В 1/4 финала россиянка сыграет с Си Сувэй (Тайвань).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) - Елена Остапенко (Латвия, 1) - 6:3, 6:2