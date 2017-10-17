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Александр Жуков: "Шарапову стоит поблагодарить за приезд на "ВТБ Кубок Кремля"


Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что российская теннисистка Мария Шарапова не успела акклиматизироваться, но ее стоит поблагодарить за участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля".

Шарапова уступила в первом круге турнира словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка попала на турнире, получив от организаторов специальное приглашение.

– Видимо, она не успела еще акклиматизироваться, только прилететь и играть в первый день, – приводит ТАСС слова Жукова. – Нужно поблагодарить, что она вообще приехала в Москву, собрала полный стадион.

15 октября Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине. "ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов.

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http://tass.ru/sport/4654840

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