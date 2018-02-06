12:40 | Теннис — WTA

Александр Островский: "Ведем переговоры с Сереной Уильямс"

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Генеральный директор нового московского турнира Moscow River Cup, который пройдет в конце июля на кортах Национального теннисного центра, Александр Островский, рассказал, что организаторы ведут переговоры об участии с Сереной Уильямс. При этом он подчеркнул, что удалось достичь договоренности с другими именитыми теннисистками.

– Уже достигнута договоренность об участии в соревнованиях с Элиной Свитолиной, Юлией Гергес, Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной и Натальей Вихлянцевой, – сказал Островский. – Продолжаются переговоры с другими игроками, в том числе с Сереной Уильямс. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

у Сэрины ожидания повыше, чем у Волочковой?

14:23

Бней Иегуда

Не меньше 3 лямов зелени цена вопроса.) Где-то так.) Ибо 4 ляма разыгрывается на US Open + ещё лям за US серию, не считая призовых за сами американские турниры.))

13:35

ЛокоМотив

о чем переговоры? кокс,травка,кислота?

13:27

Valdis_75

Он совсем больной по ходу дела на голову. Кто поедет в разгар ТРАВЯНОГО сезона в преддверии Us Open на харде играть в Москву на ГРУНТЕ? Человек с головой то дружит вообще?

12:59