Александр Островский: "Ведем переговоры с Сереной Уильямс"

Генеральный директор нового московского турнира Moscow River Cup, который пройдет в конце июля на кортах Национального теннисного центра, Александр Островский, рассказал, что организаторы ведут переговоры об участии с Сереной Уильямс. При этом он подчеркнул, что удалось достичь договоренности с другими именитыми теннисистками.

– Уже достигнута договоренность об участии в соревнованиях с Элиной Свитолиной, Юлией Гергес, Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной и Натальей Вихлянцевой, – сказал Островский. – Продолжаются переговоры с другими игроками, в том числе с Сереной Уильямс. (Мария НИКУЛАШКИНА)