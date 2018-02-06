Александр Островский: "Ведем переговоры с Сереной Уильямс"

Генеральный директор нового московского турнира Moscow River Cup, который пройдет в конце июля на кортах Национального теннисного центра, Александр Островский, рассказал, что организаторы ведут переговоры об участии с Сереной Уильямс. При этом он подчеркнул, что удалось достичь договоренности с другими именитыми теннисистками.
– Уже достигнута договоренность об участии в соревнованиях с Элиной Свитолиной, Юлией Гергес, Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной и Натальей Вихлянцевой, – сказал Островский. – Продолжаются переговоры с другими игроками, в том числе с Сереной Уильямс. (Мария НИКУЛАШКИНА)
Материалы других СМИ
shpasic
у Сэрины ожидания повыше, чем у Волочковой?
14:23
Бней Иегуда
Не меньше 3 лямов зелени цена вопроса.) Где-то так.) Ибо 4 ляма разыгрывается на US Open + ещё лям за US серию, не считая призовых за сами американские турниры.))
13:35
ЛокоМотив
о чем переговоры? кокс,травка,кислота?
13:27
Valdis_75
Он совсем больной по ходу дела на голову. Кто поедет в разгар ТРАВЯНОГО сезона в преддверии Us Open на харде играть в Москву на ГРУНТЕ? Человек с головой то дружит вообще?
12:59