Александр Островский: "Пока Шарапова в Москву не едет"

Директор нового турнира WTA в Москве Александр Островский рассказал о том, что организаторы проводили переговоры с пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема" и экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой, но пока не получили положительного ответа.

– Мы вели переговоры с агентом Марии Шараповой Максом Айзенбадом и на данный момент их ответ "Нет". Поездка в Россию в это время года в ее планы не входит. Но мы продолжим переговоры в течение пары месяцев, – сказал Островский. (Мария НИКУЛАШКИНА)