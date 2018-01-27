Александр Медведев: "За Возняцки прислал самолет король Дании"

Генеральный директор St. Petersburg Trophy Александр Медведев отметил, что понравился женский финал Australian Open. Медведев также добавил, что по составу участниц турнир в Санкт-Петербурге входит в число сильнейших.

– Тем, кто не видел финал Australian Open, советую посмотреть хотя бы третий сет, в котором был высочайший накал – сказал Медведев. – Комментаторы жаловались на то, что теннис не очень интересный, но мне наоборот показалось, что третий сет смотрелся отлично.

– Как оцените состав участниц St. Petesburg Open-2018?

– По составу участниц наш турнир входит в число сильнейших. Особенно если сделать поправку на общее количество теннисисток, которые приезжают в Петербург. У нас есть постоянная задача-минимум – приглашать двух девушек из топ-10. В этот раз планировалось четыре таких участниц, но из-за травмы Халеп их осталось трое.

– Хватит ли Возняцки сил на Петербург после победы на Australian Open?

– Да, есть определенные транспортные проблемы. Но король Дании услышал о них и прислал за Возняцки свой личный самолет (улыбается). (Сергей ЯРЕМЕНКО)