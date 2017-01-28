15:53 | ТЕННИС — WTA

Александр Медведев: "Винус Уильямс собирается дойти до финала и в Петербурге"

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Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что Винус Уильямс, которая сегодня проиграла в финале Australian Open своей сестре Серене, выступит на турнире в России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– По последней информации Винус едет к нам. Она уже спросила, когда последний рейс из Петербурга в следующее воскресенье. Судя по всему, она собирается дойти до финала и на нашем турнире.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

По персональному приглашению Милонова

17:15

Thomas_Boy

Серена бы сыграла просто за пилюльки, зря не позвали.

16:20

Айртон

Интересно, что Винус забыла в этой дыре?)) А на Серену, я так понял, денег не хватило у нищебродов?))

15:56

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