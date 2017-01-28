Александр Медведев: "Винус Уильямс собирается дойти до финала и в Петербурге"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что Винус Уильямс, которая сегодня проиграла в финале Australian Open своей сестре Серене, выступит на турнире в России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– По последней информации Винус едет к нам. Она уже спросила, когда последний рейс из Петербурга в следующее воскресенье. Судя по всему, она собирается дойти до финала и на нашем турнире.