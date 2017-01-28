Александр Медведев: "Винус Уильямс собирается дойти до финала и в Петербурге"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что Винус Уильямс, которая сегодня проиграла в финале Australian Open своей сестре Серене, выступит на турнире в России, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– По последней информации Винус едет к нам. Она уже спросила, когда последний рейс из Петербурга в следующее воскресенье. Судя по всему, она собирается дойти до финала и на нашем турнире.
rusfed 2.0
По персональному приглашению Милонова
17:15
Thomas_Boy
Серена бы сыграла просто за пилюльки, зря не позвали.
16:20
Айртон
Интересно, что Винус забыла в этой дыре?)) А на Серену, я так понял, денег не хватило у нищебродов?))
15:56