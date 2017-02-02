Александр Медведев: "Винус Уильямс не стала брать справку и вышла на корт"

Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев отметил, что Винус Уильямс в матче второго круга против француженки Кристины Младенович (3:6, 1:6) играла через боль. По его словам, любая другая теннисистка отказалась бы от выхода на корт.

- Младенович очень удачно начала сезон, сейчас в хорошей форме, была полна готовности и желания играть с Винус на самом высоком уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - К сожалению, у Винус не все благополучно с физическим состоянием. Вы видели тэйп на бедре. Было видно, что ей непросто двигаться. Любой другой игрок на ее месте сходил бы к врачу и получил справку, не стал бы играть. Но она сказала: "Я буду играть". Она вышла на корт, и это заслуживает большого уважения.