Александр Медведев: "Вера Звонарева - настоящая героиня"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев похвалил Дарью Касаткину за победу над первой ракеткой мира Каролин Возняцки и выразил надежду, что парный титул, завоеванный Верой Звонаревой в паре, поможет ей в дальнейшем побеждать и в одиночном разряде.

- Чем вы особенно довольны?

- Доволен уровнем организации и зрительским интересом. Тем, как много детей вокруг тенниса. Уверен, после этого многие возьмут ракетки в руки и начнут тренироваться.

- Каролин Возняцки прилетела на турнир вместе с вами. Вам было настолько важно показать Санкт-Петербургу первую ракетку мира?

- Конечно! После Australian Open ей было тяжело. Там она задержалась до самого последнего дня, был насыщенный график, плюс смена часовых поясов. Вот мы и нашли решение.

- Как оцените ее выступление на St. Petersburg Ladies Trophy?

- Она очень хорошо провела первый матч, а потом Дарья Касаткина сыграла очень хорошо и смогла ее победить.

- Кто героиня этого турнира для вас?

- Настоящая героиня - это Вера Звонарева, которая после длительного перерыва и рождения ребенка снова блестяще играет и смогла завоевать титул. Очень приятно, что она стала первой российской чемпионкой нашего турнира. Раз в паре выигрывает, скоро начнет и в одиночке.

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