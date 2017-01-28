Александр Медведев: "Шарапову даже не стали беспокоить"

Генеральный директор турнира St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев отметил, что Мария Шарапова усиленно готовится к соревнованиям в Штутгарте, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Наказание истекает 25 апреля 2017 года.

– Есть вероятность что Мария Шарапова станет почетным гостем St.Petersburg Ladies Trophy?

– Мария интенсивно готовится к своему первому турниру в Штутгарте. Времени осталось не так много. Она вернется не для того, чтобы просто участвовать, а чтобы побеждать. Не удалось заявить ее на совместный турнир теннисистов и хоккеистов "Формула-ТХ", потому что он проходит совместно с St.Petersburg Ladies Trophy, даже не стали ее беспокоить. Хотя она совсем недавно была в Петербурге.