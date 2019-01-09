Александр Медведев: "Шарапова готовится выступить на Australian Open"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев заявил, что россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире Большого шлема Australian Open. Соревнования пройдут в Мельбурне с 15 по 28 января.

- Мне стало известно, что Мария Шарапова готовится к Australian Open. Надеюсь, что она удачно выступит и в Австралии, и после этого в Санкт-Петербурге, - приводит "РИА Новости" слова Медведева.

31-летняя россиянка 4 января не смогла доиграть четвертьфинальный матч с Ариной Соболенко на турнире в Шеньчжэне из-за травмы левого бедра. Она снялась с игры в шестой раз за свою карьеру.

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