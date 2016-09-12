16:18 | ТЕННИС — WTA

Александр Медведев: "С нетерпением ждем сокращения дисквалификации Шараповой"

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Заместитель председателя правления "Газпрома", куратор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев выразил надежду на сокращение дисквалификации теннисистки Марии Шараповой. Россиянка была отстранена на два года за употребление мельдония. Она подала апелляцию в CAS и в случае сокращения дисквалификации на год сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге в феврале 2017 года.

- Мы готовы пригласить Марию, ждем с нетерпением сокращения срока ее дисквалификации. Я думаю, для Марии будет очень важно вернуться в тур и сыграть дома перед своей публикой. Доказать еще раз, какая она хорошая теннисистка, - цитирует "Р-Спорт" Медведева.

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http://rsport.ru/tennis/20160912/1076189283.html

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