Александр Медведев: "С нетерпением ждем сокращения дисквалификации Шараповой"

Заместитель председателя правления "Газпрома", куратор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев выразил надежду на сокращение дисквалификации теннисистки Марии Шараповой. Россиянка была отстранена на два года за употребление мельдония. Она подала апелляцию в CAS и в случае сокращения дисквалификации на год сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге в феврале 2017 года.

- Мы готовы пригласить Марию, ждем с нетерпением сокращения срока ее дисквалификации. Я думаю, для Марии будет очень важно вернуться в тур и сыграть дома перед своей публикой. Доказать еще раз, какая она хорошая теннисистка, - цитирует "Р-Спорт" Медведева.