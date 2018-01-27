Александр Медведев: "Решили отдать wild card Квитовой"

Генеральный директор St. Petersburg Trophy Александр Медведев отметил, что организаторы получили множество заявок на получение wild card. Медведев также добавил, что организация решила пригласить на турнир чешку Петру Квитову.

– По какому принципу распределялись четыре wild card?

– По блату (смеется)! Если серьезно, есть система распределения wild card. Обычно мы обсуждаем, кому дать их с компанией IMG, у которой приобрели право проводить турнир. В этот раз по совместному решению выдали ее россиянке Анастасии Потаповой. Есть карты, которые остаются в распоряжении WTA – их могут получить теннисистки, которые рано завершили выступления на Australian Open и поняли, что у них есть силы и возможности сыграть в Петербурге.

Одна wild card была в распоряжении организаторов турнира. Мы получили множество заявок на нее, в том числе и от Петры Квитовой. Все знают, какое трагическое событие произошло у нее в жизни (в декабре 2016 год на чешскую теннисистку напал с ножом грабитель, она получила ранения – прим. "СЭ"). Мы решили пригласить ее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)