Александр Медведев: "Проведем переговоры с Шараповой по участию в турнире в Санкт-Петербурге"

Генеральный директор St.Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев отметил, что собирается пригласить на следующий турнир Марию Шарапову. Россиянка в апреле вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Мария Шарапова вернулась на корт. Можем ли мы надеяться на ее появление на St.Petersburg Ladies Trophy?

– Если бы ее дисквалификация была короче на три месяца, она могла бы сыграть у нас уже в этом году. Но так получилось, что ее первым турниром стали соревнования в Штутгарте. Уверен, ей будут нужны очки, а петербургская публика поддержит Марию. В ближайшее время вступим с ней в переговоры.

– Каковы перспективы проведения итогового турнира WTA в Петербурге? Особенно с учетом появления и ввода в строй такой площадки, как "Крестовский"?

– На футбольном стадионе можно провести один выставочный матч для того, чтобы установить рекорд. А так, "СИБУР-Арена" – идеальная площадка. Думаю, наши консультации продолжатся. Козыри у нас есть. Надеюсь, удастся получить этот турнир. Но если этого и не произойдет, то у нас есть два турнира высочайшего уровня, которые привлекают игроков и зрителей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Александра Медведева