18:27 | Теннис — WTA

Александр Медведев: "Почему Петербург не получил Итоговый турнир WTA? Все решили финансы"


Генеральный директор St. Petersburg Trophy Александр Медведев отметил, что у Петербурга были шансы заполучить Итоговый чемпионат WTA. Медведев также добавил, что на решение повлияли финансы.

– Насколько серьезными были шансы Петербурга заполучить Итоговый чемпионат WTA?

– Шансы были. Петербург находился в финальной тройке. Надеюсь, никакие политические факторы на выбор не повлияли, что все решили финансы. В части призовых и вознаграждения WTA китайская сторона сделала предложение существенно более высокое, чем мы. Процентов на тридцать. В бизнесе есть правило – самое высокое и самое низкое предложение надо откидывать, чтобы исключить риски, но в теннисе решили по-другому (улыбается).

Мы уже обсуждаем с WTA идею чего-то нового, не менее интересного, чем "восьмерка". У мужчин, например, провели молодежную восьмерку. Теннис не стоит на месте. В том случае, если мы получим право проводить аналогичный женский турнир, будем приглашать двух российских спортсменок вне возрастного ценза (Сергей ЯРЕМЕНКО).

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Материалы других СМИ
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