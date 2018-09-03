Александр Медведев: "Кубок Дэвиса в Петербурге? Есть одна проблема"

Генеральный директор международного теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям, рассказал, что проведению Кубка Дэвиса в Санкт-Петербурге пока мешает ряд факторов.

– Могли бы вы прокомментировать информацию от Жерара Пике о том, что Петербург является претендентом на проведение Кубка Дэвиса? – вопрос Медведеву.

– Мы хорошо знакомы с Жераром, и не только из-за его игры рукой в матче с Россией на ЧМ-2018. Знаем о его интересе к теннису и желании изменить формат Кубка Дэвиса. Проблема только одна – вместимость "Сибур Арены" ниже, чем требования компании Kosmos, которую возглавляет Пике, а стадион "Санкт-Петербург", который можно использовать после окончания сезона для любых спортивных мероприятий, и где можно было бы разместить теннисные корты, не подходит по другой причине: график футбольного сезона и сроки проведения Кубка Дэвиса накладываются друг на друга. (Егор БЫЧКОВ)