Александр Медведев: "Консультируемся по поводу участия Шараповой в выставочных матчах"

Генеральный директор турнира WTA St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подчеркнул, что российская теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участия в турнире из-за дисквалификации. По его словам, организаторы консультируются по поводу участия спортсменки в выставочных матчах.

- Ведем переговоры с победительницей прошлогоднего турнира Винчи, она хочет у нас играть, - сказал Медведев. - Всегда приятно видеть победительницу турнира снова. Что касается Марии Шараповой, то дисквалификация на год и три месяца не дают ей возможности сыграть на нашем турнире в этот раз. Но мы ведем консультации по поводу ее участия в выставочных матчах. Консультируемся насколько это возможно. (Сергей ЦИММЕРМАН)