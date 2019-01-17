Александр Медведев: "Касаткина и Бертенс получили возможность получше подготовиться к турниру в Санкт-Петербурге"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев выразил надежду, что Марии Шараповой проблемы со здоровьем не помешают выступить В Санкт-Петербурге.

- Мы хотим, чтобы и москвичи, и гости столицы внесли в свой график посещение Санкт-Петербурга, - сказал Медведев на состоявшейся в Москве пресс-конференции. - Состав турнира очень сильный, в том числе три игрока из первой десятки – Квитова, Бертенс и Касаткина. Касаткина и Бертенс уже завершили борьбу на Australian Open и получили возможность лучше подготовиться к нашему турниру.

И, конечно, ждем Марию Шарапову. В Мельбурне она уже прошла два круга. Надеюсь, что ей ничего не помешает сыграть в Санкт-Петербурге. Любому спортсмену может что-то помешать. Но я специально наблюдал, как работает плечо. Все работает нормально.

St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 28 января по 2 февраля.