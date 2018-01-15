Александр Медведев: "Есть возможность, что Шарапова получит последнюю wild card"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев не стал исключать, что Мария Шарапова сможет выступить на турнире. По словам функционера, российская сможет сыграть в Санкт-Петербурге удачнее, чем на "Кубке Кремля".

– Есть возможность, что последняя wild card St. Petersburg Ladies Trophy достанется Марии Шараповой?

– Такая возможность есть. Новый год только прошел – сюрпризы исключать нельзя. Хотелось бы, чтобы Мария появилась в Петербурге. Ведь в Москве она уже была. И у нее есть шанс выступить здесь лучше, чем в Москве. (Сергей ЯРЕМЕНКО)