15:59 | ТЕННИС — WTA

Александр Медведев: "Если бы приехали Радванска и Возняцки, то St.Petersburg Ladies Trophy можно было сравнить с турниром "Большого шлема"

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Генеральный директор турнира St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев по окончании жеребьевки отметил, что в Санкт-Петербург не смогли приехать полька Агнешка Радванска и датчанка Каролин Возняцки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– После успеха прошлогоднего турнира разговаривать со спортсменками было просто, потому что всем турнир понравился, и голубиная почта разнесла на весь мир славу о нем, – сказал Медведев. – К сожалению, одна из участниц прошлогоднего турнира Каролин Возняцки не приехала, кроме того мы далеко продвинулись в разговорах с Агнешкой Радванской, но она не смогла по личным обстоятельствам. А если бы они приехали, то можно было сравнивать наш турнир с турнирами "Большого шлема". Думаю, что сила турнира всем очевидна после жеребьевки, ведь в первом раунде между собой будут встречаться сильные соперники.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Проба положительна

Одному список не прнравился..второй турнир БШ в Питере проводит..цирк!

17:25

Slim Taller

Даже Мутко не говорил ничего глупее.

16:06

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