Александр Медведев: "Дуэль Шараповой и Уильямс в Санкт-Петербурге? Отличная идея"

Генеральный директор турнира St.Petersburg Open Александр Медведев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в следующем году возможно очное противостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс в Санкт-Петербурге.

– Вопрос об участии Марии Шараповой в St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в феврале следующего года, принципиально решен?

– Им мы будем заниматься после того как Маше, я надеюсь, снизят срок дисквалификации. Может так получиться, что свой первый турнир после отбытия наказания она проведет именно в Петербурге. Уверен, это было бы красиво. Мы с Шараповой обсуждали возможность выступления на нашем турнире еще в конце прошлого года, во время финала Кубка федерации в Праге.

– В свое время вы говорили о желании пригласить на турнир Серену Уильямс. Возможно ли очное противостояние этих теннисисток уже в будущем году?

– Почему нет? Это отличная идея. Тем более, мы очень хорошо знакомы с тренером американки Патриком Муратоглу. Такой возможности я не исключаю. (Владимир РАУШ)

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