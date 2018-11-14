Агнешка Радванска завершила карьеру в 29 лет

Финалистка Уимблдона-2012, экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радванска объявила о завершении карьеры.

"К сожалению, я больше не могу тренироваться и играть так, как я привыкла. Мое тело в последнее время не соответствует моим ожаданиям", – говорится в заявлении 29-летней польской теннисистки, распространенном WTA Insider.

В своей карьере Радванска завоевала 20 титулов в одиночном разряде. Самые крупные – на супертурнире в Майами (2012), итоговом чемпионате-2015 и в Пекине (2011, 2016). С 2011 по 2016-й она неизменно завершала сезон в топ-10, четырежды – в первой пятерке мирового рейтинга. Также в активе польки два парных титула.

Летом 2017 года Радванска вышла замуж за своего спарринг-партнера Давида Цельта.